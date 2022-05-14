AFAD: Çeşme açıklarındaki deprem sonrası olumsuz ihbar bilgisi alınmadı - Son Dakika
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AFAD: Çeşme açıklarındaki deprem sonrası olumsuz ihbar bilgisi alınmadı

14.05.2022 02:03
AFAD: Çeşme açıklarındaki deprem sonrası olumsuz ihbar bilgisi alınmadı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğünde deprem sonrası olumsuz bir ihbar bilgisinin alınmadığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğünde deprem sonrası olumsuz bir ihbar bilgisinin alınmadığını bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun İzmir. Çeşme ilçesi açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AFAD: Çeşme açıklarındaki deprem sonrası olumsuz ihbar bilgisi alınmadı - Son Dakika
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