AFAD: Çeşme açıklarındaki deprem sonrası olumsuz ihbar bilgisi alınmadı - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğünde deprem sonrası olumsuz bir ihbar bilgisinin alınmadığını bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun İzmir. Çeşme ilçesi açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadesi kullanıldı.