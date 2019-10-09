Son Dakika Haberleri: AFAD'dan 7,5 büyüklüğünde deprem senaryolu ulusal tatbikat (1)
Son Dakika Güncel AFAD'dan 7,5 büyüklüğünde deprem senaryolu ulusal tatbikat (1)

AFAD'dan 7,5 büyüklüğünde deprem senaryolu ulusal tatbikat (1)

18 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ANKARA - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından merkezi Kahramanmaraş olan 7,5 büyüklüğünde deprem senaryosunun uygulanacağı ulusal tatbikat yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ANKARA - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından merkezi Kahramanmaraş olan 7,5 büyüklüğünde deprem senaryosunun uygulanacağı ulusal tatbikat yapıldı.Tatbikat, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve AFAD üst yönetimi tarafından eş zamanlı olarak Ankara'daki AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nden de takip edildi.

Bakan Soylu, basın mensuplarına tatbikat hakkında bilgi verdi. (1)

AFAD'dan 7,5 büyüklüğünde deprem senaryolu ulusal tatbikat (1)

Süleyman Soylu, Deprem, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:34 Kaynak: AA
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