AFAD'dan boğulma vakalarına karşı uyarı

Osmaniye Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Serhat Bulut, Ramazan Bayramı tatili öncesinde, suda boğulma olaylarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Osmaniye Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Serhat Bulut, Ramazan Bayramı tatili öncesinde, suda boğulma olaylarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.



Bulut, yaptığı açıklamada, akarsularda, sulama kanallarında, barajlarda ve göletlerde yüzmenin tehlikeli olduğunu belirtti.



Boğulmaların çoğunlukla yüzmeyi iyi bildiğini sanan insanların başına geldiğini dile getiren Bulut, "Yüzey akıntısı az gibi görünse dahi akarsularda, sulama kanallarında, barajlarda ve göletlerde yüzmek tehlikelidir. Özellikle baraj ve göllerin zeminleri genellikle bataklıktır. Bu gibi yerlerde mümkünse suya girmeyin. Bataklık sizi dibe doğru çekerek, boğulmanıza zemin hazırlar. Son yıllarda bu tür yerlerde suda boğulma oranlarında ne yazık ki büyük artış yaşanmaktadır. Bölgemizde Karaçay, Ceyhan Nehri, sulama kanalları, sahiller boğulma olayların sık yaşandığı yerlere örnek gösterilebilir" diye ifade etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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