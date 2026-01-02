AFAD, 28 şehir için çığ uyarısında bulundu - Son Dakika
AFAD, 28 şehir için çığ uyarısında bulundu

02.01.2026 17:02
AFAD, 20 santimetreyi aşan yüksek kar örtüsü nedeniyle Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 28 ilde çığ tehlikesi bulunduğunu duyurdu. Vatandaşların resmi duyuruları takip etmesi ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 28 ilde, yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ tehlikesi bulunduğunu bildirdi.

AFAD'DAN 28 ŞEHİRE "ÇIĞ" UYARISI

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 20 santimetreyi aşan kar örtüsü bulunan bazı bölgelerde çığ riskinin kritik seviyeye ulaştığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz'de yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

4 BÖLGEDE RİSK YÜKSEK

Yapılan değerlendirmelere göre eğimli bölgelere sahip olan ve bu bölgelerde 20 cm ve üzeri kar örtüsü bulunan illerimiz tespit edilerek, Karadeniz Bölgesi'nde; Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt illerimizde, İç Anadolu Bölgesi'nde; Sivas ilimizde, Doğu Anadolu Bölgesi'nde; Erzincan, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Ardahan, Kars, Ağrı, Van ve Hakkari illerimizde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde; Siirt ve Şırnak illerimizde, AFAD Haber Alma ve Yayma (HAY) Sistemi üzerinden, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu, bu kapsamda vatandaşlarımıza dikkatli ve tedbirli olunması yönünde bilgilendirme ve telefonlarına mesaj (SMS) iletmek suretiyle gerekli uyarılar yapılmıştır.

Vatandaşlarımızın meteorolojik hadiseler sebebiyle meydana gelebilecek olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını; yetkili merciler tarafından yapılan uyarı, açıklama ve bilgilendirmeleri dikkatle takip etmelerini önemle hatırlatırız."

Kaynak: AA

Güneydoğu Anadolu, Hava Durumu, İç Anadolu, Karadeniz, Güncel, AFAD, Son Dakika

