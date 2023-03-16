AFAD Deprem Müdürü Tatar: Bolu depreminin Marmara fayını etkilemesi söz konusu değil - Son Dakika
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AFAD Deprem Müdürü Tatar: Bolu depreminin Marmara fayını etkilemesi söz konusu değil

16.03.2023 18:38

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Bolu'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Bu büyüklükte oluşan depremlerin başka depremleri ya da İstanbul'un güneyinde Marmara Denizi içerisinden geçen fayları tetiklemesi söz konusu değildir. Birbirinden farklı alanlarda iki ayrı fay sistemlerinden bahsediyoruz" dedi.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Tatar, saat 13.55'te Bolu'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 4.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin AFAD Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Depremin Kuzey Anadolu fay zonuna bağlı küçük, kısa kol üzerinde meydana geldiği belirten Tatar, "Bu depremin sonrasında yine en büyüğü 3.3 olan, birbirinden farklı artçı sarsıntılar da meydana geldi. Bu büyüklükte oluşan depremlerin başka depremleri ya da İstanbul'un güneyinde Marmara Denizi içerisinden geçen fayları tetiklemesi söz konusu değildir. Birbirinden farklı alanlarda iki ayrı fay sistemlerinden bahsediyoruz" dedi.

"HASARLI BİNALARDAN UZAK DURULMALI"

Ardından 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatan Tatar, "Bu depremlerden sonra çok sayıda artçı sarsıntılar meydana geliyor. Şu ana kadar meydana gelen artçı sarsıntı sayısı 17 bin 750'yi buldu. Yani yaklaşık 18 bin civarında artçı sarsıntıların bu depremler sonrasında bölgede meydana geldiğini söyleyebiliriz" diye konuştu. 4 ile 5 arasındaki büyüklükte artçı sarsıntı sayısının 505 olduğunu söyleyen Tatar, "5-6 arası büyüklükteki artçı sarsıntı sayısı da an itibarıyla 44'e ulaşmış durumda. Artçı sarsıntıların dereceli bir şekilde sayısının azaldığını görüyoruz. İlk günlerde 600'ün üzerinde olan artçı sarsıntı sayıları, son birkaç günden bu yana 500'ün altına inmiş durumda. Artçı sarsıntıların bir süre daha devam edeceğini söylemek mümkün. Önümüzdeki 1 ay içerisinde orta ölçekte, vatandaşlarımızın hissedebileceği artçı sarsıntılar devam edecektir. Bunlar özellikle hasarlı binalarda yıkım oluşturabilir. Vatandaşlarımızın bölgedeki hasarlı binalardan uzak durması, ağır hasarlı binalara girmemesi ve buralardan eşya ve benzeri şeyler almaya kalkışmaması son derece büyük önem taşıyor" diye konuştu.

"YILBAŞINDAN BU YANA 24 BİN CİVARINDA DEPREM OLDU"

Ülkenin her yerinde depremlerin olmaya devam ettiğini kaydeden Tatar, "Deprem bölgesinde şu ana kadar meydana gelen 18 bin civarındaki artçı sarsıntının dışında aslında yılbaşından günümüze kadar da ülkemizin farklı farklı bölgelerinde meydana gelen 6 bin artçı sarsıntı dışında depremler olduğunu söyleyebiliriz. Yılbaşından günümüze kadar yaklaşık 24 bin civarında depremin şu ana kadar meydana geldiğini söylemek mümkün. Heyelan, kaya düşmesi ve çığ tehlikesinin olduğu bölgeler var. Bu anlamda da depremin hemen sonrasında AFAD ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Deprem bölgesinde bulunan 9 ilde toplam 253 ayrı yerleşim biriminde 3 bin 784 yapıda inceleme yapılarak bunların afetten etkilendiği anlaşıldı. 3 bin 784 yapının 3 bin 310 tanesi boşaltılarak içindeki vatandaşlarımız daha güvenli alanlara yerleştirildi. Bunun dışında 474'ünde ise geçici ıslah çalışmaları yapılarak buralardaki heyelan ve kaya düşmesi riskleri bertaraf edildi" dedi.

Kaynak: DHA
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