AFAD, Fatih Terim'e hakaret eden şahsı Gönüllülük Sistemi'nden çıkardı - Son Dakika
Son Dakika Spor AFAD, Fatih Terim'e hakaret eden şahsı Gönüllülük Sistemi'nden çıkardı - Son Dakika Spor

AFAD, Fatih Terim'e hakaret eden şahsı Gönüllülük Sistemi'nden çıkardı

34 dakika önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, koronavirüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e hakaret eden AFAD gönüllüsünü, Gönüllülük Sistemi'nden çıkardı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün akşam koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Terim'e sosyal medyadan binlerce destek mesajı gelirken, bazı kişilerde Terim'e hakaret içeren paylaşımlarda bulundu. Hakaret edenlerden birinin AFAD gönüllüsü olduğu ortaya çıkarken AFAD, konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"AFAD ailesi olarak bugüne kadar yürüttüğümüz tüm çalışmaları 'insanımız için ülkemizde, insanlık için tüm dünyada' anlayışı ile sürdürdük. Dil, din ve ırk farkı gözetmeksizin, insan yaşamını ön planda tuttuk. Kurumumuzun etik ilkeleri, her koşulda insan yaşamının önemini ve herkesin eşit yaşama hakkına sahip olması gerektiğini vurgular.

"GÖNÜLLÜLÜK İLKELERİNE AYKIRI HAREKET ETTİ"

Ülke olarak yaşadığımız bu zorlu süreçte, milletimizin birlik ve beraberliğine zarar verebilecek her türlü anlayış ve yaklaşımın karşısında olduğumuzu önemle ifade ederiz. Bu nedenle, AFAD bünyesinde gönüllü olarak görev yaptığını ifade eden ancak 'gönüllülük' ilkelerine aykırı hareket eden H.A.G. isimli şahıs AFAD Gönüllülük Sistemi'nden çıkarılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

AFAD, Fatih Terim'e hakaret eden şahsı Gönüllülük Sistemi'nden çıkardı
Fatih Terim, AFAD, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:31 

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YORUMLAR (5)
  • Abuzer : Kızı dün bela okuyordu onu ne yapacaz tamam bende istemem kimseye birşeyolsun ama dün kızı allah belanızı versin diyerek bas bas bağırıyordu Cevap Yaz 11 3 Yayından Kaldır
  • Fener: Kızı her evladın vereceği tepkiyi verip Babasına hakaret edenlere ve zamanında ligleri tatil etmesi gerekirken etmeyip babasının korona olmasına sebep olanlara stem etdi. 0 0 Yayından Kaldır
  • Yıldıray: Helal olsun ,bu ve buna benzer hasta zihniyetleri aslında karantinada tutmak lazım ,Fatih Terim sizin çok yakınınızda olabilirdi biraz kendinizi onun yerine koyun İnsan olun,bu virüs ve ölüm bu kadar yakın olması sizi biraz insanlığa davet ediyor, geç kalmayın nedir, bu intikam hasta duygularınız,elinizi yıkarken kalbinizi de yıkayın temiz tutun diyorum ama beyin hastaysa kalp ne yapsın... Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır


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