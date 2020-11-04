AFAD: "İzmir'deki depremde 114 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" - Son Dakika

AFAD: "İzmir'deki depremde 114 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir"
04.11.2020 07:35
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 114'e yükseldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 114'e yükseldiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 23.55 itibarıyla, 4'ün üzerinde 45 artçı olmak üzere toplam bin 1713 artçı sarsıntı kaydedildi. Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'nden (SAKOM) depremde 114 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan bin 35 kişiden 898'si taburcu edildiğinin bilgisi verildi. Ayrıca 137 kişinin tedavisine devam edildiği aktarıldı.
(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)
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