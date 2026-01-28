AFAD Müdürü Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Bitlis İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Kerem Oruk, Anadolu Ajansının (AA) 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Oruk, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategoride yer alan 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor", "Portre" kategorisinde de Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" fotoğrafını seçen Oruk, "Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız", "Spor" kategorisinde ise Esra Bilgin'in "Alperen" karelerine oy verdi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde de Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğraflarını tercih eden Oruk, "Yılın Kareleri" oylamasını değerlendirme fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Birbirinden farklı ve hikayesi derin fotoğraf kareleriyle karşılaştığını anlatan Oruk, şöyle konuştu:

"Seçmekte zorlandığım çok kare oldu. Özellikle Gazze kategorisinde açlık ve soykırım gibi konulara duyarsız kalınmamış. Bundan dolayı çok müteşekkirim. Günlük yaşam ve sporda bizi gururlandıran kareler de vardı. Alperen Şengül'ün smaçı benim için çok anlamlı bir kareydi ve seçim hakkımı burada kullandım. Çok güzel enstantaneler ve farklı hikayeler vardı."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar sürecek.