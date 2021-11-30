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AFAD'tan açıklama: 528 çatı uçtu, 839 ağaç devrildi, 39 araç hasar gördü - Son Dakika

AFAD'tan açıklama: 528 çatı uçtu, 839 ağaç devrildi, 39 araç hasar gördü

30.11.2021 20:52

AFAD'tan açıklama: 528 çatı uçtu, 839 ağaç devrildi, 39 araç hasar gördü İstanbul İl AFAD Müdürü Yılmaz'dan fırtına açıklaması 46 kişi yaralandı, 4 kişi hayatını kaybetti İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gökhan Yılmaz, İstanbul'da 2 gündür etkili olan fırtına ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AFAD'tan açıklama: 528 çatı uçtu, 839 ağaç devrildi, 39 araç hasar gördü

İstanbul İl AFAD Müdürü Yılmaz'dan fırtına açıklaması

46 kişi yaralandı, 4 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL - İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gökhan Yılmaz, İstanbul'da 2 gündür etkili olan fırtına ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "İstanbul'da lodos nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı. 528 çatı uçması, 839 ağaç devrilmesi, 12 istinat duvarı ve yol çökmesi yaşanmıştır" dedi.

İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gökhan Yılmaz, İstanbul'da 2 gündür etkili olan fırtına ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "29.11.2021 tarihinde sabah 6 sularında, ilimizi etkilemeye başlayan fırtına etkisini azaltsa da şu an itibariyle varlığını hissettirmeye, ilimizi etkilemeye devam etmektedir. Fırtınanın İstanbul'u etkileyeceği bilgisi Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'müzden alınır alınmaz AFAD Başkanlığımızın koordinasyonunda, İstanbul Valimizin başkanlığında gerekli değerlendirmeler yapılarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız bilgilendirilmiş, araç, gereç, ekipman hazırlıklarını gözden geçirmeleri istenmiştir. Kuvvetli rüzgar şiddetini arttırarak zaman zaman 100 km'nin üzerine çıkmıştır. Devam eden fırtınayla beraber aralıklarla yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanmıştır. Kuvvetli yağış neticesinde ilimiz genelinde meydana gelen önemli olaylar, deniz ulaşımında aksaklıklar, enerji hatlarında kesinti, tramvay seferlerinde aksamalar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hava koşullarından kaynaklı trafiğin iki yönlü fakat tek şeritten sağlanması şeklinde olmuştur. Aynı zamanda boğazdaki transit gemi geçişleri trafiğe kapatılmıştır. Bazı teleferik hatları da kuvvetli fırtına nedeniyle işletmeye kapatılmıştır" şeklinde konuştu.

"Okullar 1 gün tatil, motosiklet ve scooterların kullanılması yasak"

Sözlerine devam eden Yılmaz, "İstanbul Valiliğimizce okullar, 1 gün süreyle tatil edilmiş, motosiklet ve scooterların trafiğe çıkması bugün saat 18'e kadar yasaklanmıştır. Yaşanan olumsuzluk sonucunda 112 çağrı merkezine 4 bine yakın ihbar gelmiş, acil müdahale ekipleri ivedilikle ihbar noktalarına yönlendirilerek gerekli müdahalelerin yapılması sağlanmıştır. İlçe kaymakamlıklarımızdan alınan şu anki bilgilere göre 528 çatı uçması, 839 ağaç devrilmesi, 39 araç hasarı, 44 trafik ışığı ve yön tabela devrilmesi, 12 istinat duvarı ve yol çekmesi yaşanmıştır. Toplam 1462 olaya müdahale edilmiştir. İlk müdahale ekiplerimizin şu an itibariyle müdahaleleri devam etmektedir. Sahadan gelen bilgiler doğrultusunda rakamlarda güncellemeler yapılacaktır. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'müzce belediyelerimizin desteğinde yapılarda meydana gelen hasarların tespitine yönelik hasar tespit çalışma grubu faaliyetlerine başlamıştır" dedi.

"İlimiz genelinde 4 vatandaşımız vefat etti, 46 kişim yaralandı"

Lodosun bilançosunu açıklayan Yılmaz, "İlimiz genelinde şu an itibariyle 46 vatandaşımızın yaralandığı 4 vatandaşımızın ise vefat ettiği görülmüştür. İlimiz 2021 yılında 3 kez fırtınadan etkilenmiştir. Şubat ayında gerçekleşen fırtınada yaklaşık 300 çatı zarar görmüş, eylül ayında gerçekleşen fırtınada 100'e yakın çatının hasar gördüğü tespit edilmiştir. Çok şükür daha önceki fırtına olaylarında herhangi bir ölüm hadisesi yaşanmamıştır. Hemşerilerimizin bu tür olaylara karşı hazırlıklı olması büyük önem arz etmektedir. Yaşadığımız fırtınalar, bu fırtınaların gelecekte de yaşanabileceğini bizlere göstermektedir. Özellikle hemşerilerimizin kendileri ve çevrelerindeki insanlar için risk oluşturabilecek yapıların, nesnelerin kaldırılması noktasında gereğini yapması, balkondaki ve çatılardaki eşyaların sıkıca sabitlenmesi, dışarıdaki vatandaşlarımızın binalardan düşebilecek parçalara karşı dikkatli olması, çatı katı veya tavan arasındaki kapıların kapatılması, sürgüyle emniyete alınması, kepenklerin ve panjurların kapatılması ve sabitlenmesi, bacalarımızın sağlamlaştırılması, baca gazı ve şofben zehirlenmelerine karşı tedbirli olunması, araçların kapalı garaja park edilmesi, dışarıda ise ağaç, çit ve duvarlardan uzağa park edilmesi gerekmektedir. Ani su basması riskine karşı hazırlıklı olunmalı, hava durumu güncellemeleri takip edilmeli, TV ve radyo haberleri takip edilmelidir. Resmi açıklamalar dışında yapılacak açıklamalara itibar edilmemelidir. Olası elektrik kesintilerine karşı meteorolojik uyarı süresince cep telefonu şarjının dolu olmasına dikkat edilmesi, aşırı ve ani yağışlardan dolayı sel olabileceğinden dolayı bodrum ve alt katlarda bulunmamaya özen gösterilmesi, evcil hayvanları korunaklı ve sağlam yerlere almak ve fırtına uyarılarından sonra zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması büyük önem arz etmektedir. Son olarak, fırtınadan önce hazırlıklı olun, fırtına sırasında güvende olun, fırtına sonrasında da tedbirlerimizi almayı bırakmayalım diyoruz" ifadelerini kullandı.

(OD-DCC-Sİ-

AFAD'tan açıklama: 528 çatı uçtu, 839 ağaç devrildi, 39 araç hasar gördü
AFAD'tan açıklama: 528 çatı uçtu, 839 ağaç devrildi, 39 araç hasar gördü
AFAD'tan açıklama: 528 çatı uçtu, 839 ağaç devrildi, 39 araç hasar gördü
AFAD'tan açıklama: 528 çatı uçtu, 839 ağaç devrildi, 39 araç hasar gördü

Tragger, Fırtına, AFAD, 112, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel AFAD'tan açıklama: 528 çatı uçtu, 839 ağaç devrildi, 39 araç hasar gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: AFAD'tan açıklama: 528 çatı uçtu, 839 ağaç devrildi, 39 araç hasar gördü - Son Dakika
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