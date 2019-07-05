Son Dakika Haberleri: AFCON Tur Of 16: Mısır - Güney Afrika
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AFCON Tur Of 16: Mısır - Güney Afrika

52 dakika önce

Güney Afrika, AFCON çeyrek finallerinde Mısır'ın yerini alacak. Mısır'ın yıldız adamı Mohamed Salah, tarafındaki ev çiminde kazanacağı zafere ilham vermeyi umuyor.

Güney Afrika, AFCON çeyrek finallerinde Mısır'ın yerini alacak. Mısır'ın yıldız adamı Mohamed Salah, tarafındaki ev çiminde kazanacağı zafere ilham vermeyi umuyor.
AFCON Tur Of 16: Mısır - Güney Afrika
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:06 
Mohamed Salah, Güney Afrika, Mısır, Spor
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