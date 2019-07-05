AFCON Tur Of 16: Mısır - Güney Afrika
52 dakika önce
Güney Afrika, AFCON çeyrek finallerinde Mısır'ın yerini alacak. Mısır'ın yıldız adamı Mohamed Salah, tarafındaki ev çiminde kazanacağı zafere ilham vermeyi umuyor.
Güney Afrika
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:06
, AFCON çeyrek finallerinde Mısır
'ın yerini alacak. Mısır'ın yıldız adamı Mohamed Salah
, tarafındaki ev çiminde kazanacağı zafere ilham vermeyi umuyor.
Anahtarını unuttuğu dairesine pencereden girmeye çalışan ev sahibi, feci şekilde can verdi
Son dakika! UEFA, Trabzonspor'un UEFA katılım gelirinin yarısına el koyacak
Vedat Muriç sağlık kontrolünden geçti
UEFA'dan Trabzonspor'a müjdeli haber!