Afet Konutlarında Ödeme Kolaylığı

06.02.2026 02:16
Bakan Kurum, deprem konutlarının ödemesinde altyapı ve arsa bedeli almayacaklarını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, afet konutlarının ödemesinde altyapı, arsa bedelleri ve faiz alınmayacağını ve inşaat bedelinde yüzde 50 indirim uygulanacağını bildirdi.

Bakan Kurum, TV100 canlı yayınında 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yılında deprem bölgesindeki seferberliğe ve yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

6 Şubat sabahı tüm Türkiye'nin çok acı bir güne uyandığını hatırlatan Kurum, başsağlığı dileklerini iletti.

Kurum, depremden etkilenen 11 ilde yapılan işleri yapabilmenin ve oradaki vatandaşların ihtiyaçlarını giderebilmek için çalışmanın bir şeref olduğunu vurgulayarak, 3 bin 481 şantiyede gece gündüz mücadele ortaya koyduklarını belirtti.

Van depremi ve Giresun'daki sel sonrası inşa edilen afet konutlarının ödeme tutarlarına değinen Kurum, şunları söyledi:

"2011 Van depremi, vatandaşımız 345 lira sabit faizsiz bir şekilde ödüyor. 'Senet imzalıyorlar, yok faiz alacaklar, bunlara enflasyon farkını ekleyecekler' diye milletimizi aldatmaya çalışıyorlar. Açık ve yalan ifadelerle milletimizin aklını çelmeye çalışıyorlar. Şimdi Elazığ depremi vatandaşımız aylık 1350 lira taksit ödüyor yapılan yeni ev için. Malatya 2020 depremi, vatandaşımız 3 bin 500 lira taksit ödüyor sabit faizsiz ve 18 yıl sabit bir şekilde. Giresun sel felaketi 1460 lira ödüyor. Bunlar daha yakın zamanda yaşadığımız afetler. İzmir depremi, kendi yönettikleri İzmir. 1620 lira taksitle vatandaşımız burada devletimizin yapmış olduğu afet konutlarını ödüyor."

Kurum, "asrın inşası"ndaki afet konutlarının ödeme koşullarına ilişkin olarak da geçmişte ne yaptılarsa onu yapacaklarını dile getirerek, "'Faiz almayacağız. Altyapı bedellerini almayacağız. Arsa bedellerini almayacağız. İnşaat bedelinde yüzde 50 indirim yapacağız' diyoruz. ve yüzde 50 indirimde de 2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz bir şekilde vatandaşımız bunu ödeyecek. İnşallah çok yakın zamanda da Cumhurbaşkanımız bunu milletimizle paylaşacak. Geçmişte de bunu yapmışız zaten." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "deprem bölgesinde 15 bin liranın altında kira olmadığı"na yönelik iddialarına karşılık ise emlak sitelerindeki ilanları gösteren Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Deprem bölgesinde 5 bin liraya kadar kira fiyatları düştü. Özgür Bey geçenlerde demiş ki '15 bin liraya Osmaniye'de ev var, o da oturulacak ev değil.' Ben gelirken araştırma yaptım. Osmaniye'de 7 bin 500 lira, 7 bin lira, 9 bin lira, 8 bin lira, 10 bin lira, 5 bin lira evler var. Bakın 5 bin liradan başlıyor. Diyor ki 'orada 5 bin liraya ev yok.' ya hep yalan hep iftira. Yani böyle siyaset olmaz. Hatay'da 9 bin 500 lira, 8 bin 750 lira, 7 bin lira. Bakın yine başka bir bölge, bunlar bizim yaptığımız işler. Bir sürü ilan var. Burada konut kira fiyatlarını biz deprem bölgesinde 5 bin liraya kadar düşürdük."

Kurum, konteyner kentlerde kalmaya devam eden vatandaşları zorlamadıklarına işaret ederek, valilerin ihtiyaç sahibi vatandaşları tespit ettiğini anlattı.

Evlerin teslim sayısı arttıkça vatandaşın doğal olarak evine geçeceğini kaydeden Kurum, "Benim tahminim mayıs-hazirana kadar birçoğu kalkacaktır. Kış bitecek, okul kapanacak, işte belki şehrin dışında artık memleketine gelecek. Dolayısıyla bu sorun da ortadan kalkmış olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

