Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni" Kocaeli'den yola çıktı - Son Dakika
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Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni" Kocaeli'den yola çıktı

15.09.2022 14:42

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan insani yardım malzemelerini sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a ulaştıracak altıncı "İyilik Treni" Kocaeli'den hareket etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan insani yardım malzemelerini sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a ulaştıracak altıncı "İyilik Treni" Kocaeli'den hareket etti.

Pakistan halkının yaralarını sarmak üzere gıda ve hijyen malzemelerini taşıyan tren için Kartepe ilçesindeki Köseköy Lojistik Müdürlüğü'nde uğurlama töreni düzenlendi.

Vali Seddar Yavuz, törende, dost ve kardeş ülke Pakistan'da büyük bir sel afetinin yaşandığını belirterek, Pakistan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkiye'nin gönül coğrafyasına ve kardeşlerine sahip çıkmaya devam ettiğini dile getiren Yavuz, "Pakistan da bizim zor zamanımızda hep yanımızda olmuştur. Kardeşlik hukukunun gereği de budur. Çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı Pakistanlı kardeşlerimiz. Her zaman olduğu gibi zorluk içinde kim olursa onun yardımına koşmak, medeniyet değerlerimizin en büyük özelliklerinden biri. Bu vesileyle biz de Kocaeli olarak 7 bin gıda paketi, 1000 hijyen paketi olmak üzere 8 bin paket hazırladık." diye konuştu.

Yavuz, Marmara Bölgesi'nin koordinatör ili olarak Kocaeli'de tüm malzemelerin toplandığını anlatarak, "Buradan 55 bin gıda paketi ve yaklaşık 7 bin de temizlik paketi hazırlanıyor. Bugün itibarıyla ilk trenimiz hazır. Yaklaşık 26 bine yakın paketimizi bugün buradan göndereceğiz. Diğer trenimizle de kalan paketleri göndermiş olacağız. Bu vesileyle yardım ve desteğini esirgemeyen cömert halkımıza, hayırseverlerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. İnşallah Pakistan halkı da bu zorlu günleri kısa sürede atlatır." ifadelerini kullandı.

"İyilik Treni", daha sonra dualarla uğurlandı.

Törene, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kartepe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İl Müftüsü Sinan Cihan, AFAD İl Müdür Vekili Cevat Özdemir ile diğer protokol üyeleri ve ilgililer katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan 'İyilik Treni' Kocaeli'den yola çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni" Kocaeli'den yola çıktı - Son Dakika
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