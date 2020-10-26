Afgan işçinin katil zanlısı arkadaşı tutuklandı - Son Dakika

Afgan işçinin katil zanlısı arkadaşı tutuklandı

26.10.2020 22:34
Afgan işçinin katil zanlısı arkadaşı tutuklandı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde muz serasında çalışan Afgan işçiyi öldüren aynı ülke vatandaşı genç, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde muz serasında çalışan Afgan işçiyi öldüren aynı ülke vatandaşı genç, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Öldürdüğü oda arkadaşını daha sonra diğer arkadaşlarıyla birlikte aramaya çıktığını belirten zanlı, ifadesinde arkadaşını kendine yaptığı eziyetlerden bıktığı için öldürdüğünü söyledi.

Olay, üç gün önce Taşağıl Mahallesi Kümeevleri mevkiindeki muz serasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, av tüfeğiyle öldürülen Afganistan vatandaşı Abdulhamit Moradı'nın cesedi Antalya İl Jandarma Komutanlığı SAT timi tarafından yapılan arama sonucunda muz serasının havuzunda bulundu. Cinayetle ilgili çalışma başlatan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri, Abdulhamit Moradı'nin aynı odayı ve yatağı ortak kullandığı Shamsadın Nikmohammad'in (20) de aralarında bulunduğu 3 Afgan ve 2 Türkü gözaltına aldı. Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesine sevk edildi. Cinayeti işlediğini itiraf eden Afganistan uyruklu Shamsadin Nikmohammad tutuklanırken, diğer 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İfadesinde Denizli'de çalışırken 6 ay önce Abdulhamit Moradi'nin (36) daveti üzerine Taşağıl'a gelerek serada çalışmaya başladığını belirten Shamsadin Nikmohammad, "Ben geldiğimde Abdulhamit Moradi ile aynı konteynerde, aynı yatakta yatmaya başladık. 20 gün bana çok iyi davrandı. Ancak zaman geçtikçe hareketleri değişti. Bulaşıkları sürekli bana yıkatıyor ve kendi yapması gereken işlerde beni çalıştırıyordu. 2 ay önce Afganistan'daki yakınlarıma göndermek için Moradi'den 2 bin lira borç aldım" dedi.

Bu sırada Abdülhamit Moradi'nin yaptıklarına dayanamayıp işi bıraktığını belirten Nikmohammad, "İş yeri sahibi benim yanıma geldi ve Hamit'e 2 bin lira borcum olduğunu, çalışarak borcumu ödememizi istedi. Ben de kabul ettim. Tekrar işe başladığımda Abdülhamit Moradi bana ilk önce çok iyi davrandı. 4 gün sonra yine kötü davranmaya başladı. Aynı davranışları tekrarlaması üzerine kendisini defalarca uyardım, uyarılarıma rağmen devam edince öldürmekten başka çarem kalmadı" diye konuştu.

Zanlı cinayet anını ise şöyle anlattı:

"Abdulhamit Moradi uyuyordu, hemen başucunda bulunan tek atımlık tüfeği aldım. O tüfeği akşamüstü ezan okunurken fişeğini doldurup hazırlamıştım. Tüfeğin emniyetini açıp, Abdulhamit Moradi'nin kafasına 20-25 metre yaklaştırıp gözlerimi kapattım ve tetiği çektim. Tüfek patladı, Abdulhamir Moradi'nin yüzüne bakmadan hafifçe gözlerimi açtım, kan akıyordu. Kendisine ait olan kısa kollu kırmızı ceketi kafasına örttüm. Battaniyeyle sarıp sürükleyerek odadan balkona çıkardım. Binanın arkasına doğru seraya ve orada bulunan havuza bakan yerden balkondan aşağı attım. Cesedi sürükleyerek havuzun kenarına getirdim. Orada bulduğum boş bir çuvala parke taşı doldurup, cesede de bağlayarak havuzun ortasına attım. Ardından odada bulunan ve sürüklediğim yerlerde oluşan kan izlerini toprakla temizledim tam bu sırada sera sahibi geldi ve Abdulhamit Moradi'yi sordu. Kendisine 'İçeride uyuyor' dedim. Ertesi günü iş yeri sahibinin emriyle Abdulhamit Moradi'yi diğer işçilerle birlikte sera ve çevresinde aradık. Bulamayınca jandarmaya başvuruda bulunduk. Abdulhamit Moradi'yi öldürdüğüm için pişmanım." - ANTALYA

3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Afgan işçinin katil zanlısı arkadaşı tutuklandı - Son Dakika

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