AFGAN KAÇAKLAR, 3'ÜNCÜ CHARTER SEFER İLE ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ - Son Dakika
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AFGAN KAÇAKLAR, 3'ÜNCÜ CHARTER SEFER İLE ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ

24.04.2022 21:40

TÜRKİYE'de yakalanan Afganistan uyruklu 227 kaçak göçmen, Malatya'dan 3'üncü charter seferler ile ülkelerine gönderildi.

TÜRKİYE'de yakalanan Afganistan uyruklu 227 kaçak göçmen, Malatya'dan 3'üncü charter seferler ile ülkelerine gönderildi. Böylelikle 681 düzensiz göçmen sınır dışı edilmiş oldu.

Türkiye'de son aylarda güvenlik güçlerince yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı geri gönderme merkezlerinde bekletiliyor. İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, ülkelerinden kiralanan uçaklar ile evlerine gönderiliyor.

Yakalanıp 22-25 Nisan tarihleri arasında Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün geçici geri gönderme merkezine getirilen Afganistan ve Pakistan uyruklu 908 kaçak göçmenden, 227'si daha işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Malatya Havalimanı'na götürüldü. İşlemleri tamamlanan 227 kaçak, Afganistan'dan gelen yolcu uçağına bindirilerek charter seferleri ile ülkelerine gönderildi. 3'üncü charter seferler ile ülkelerine gönderilen düzensiz göçmenlerden 681'i sınır dışı edilmiş oldu.

AFGAN KAÇAKLAR, 3'ÜNCÜ CHARTER SEFER İLE ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ
AFGAN KAÇAKLAR, 3'ÜNCÜ CHARTER SEFER İLE ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ
AFGAN KAÇAKLAR, 3'ÜNCÜ CHARTER SEFER İLE ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ
AFGAN KAÇAKLAR, 3'ÜNCÜ CHARTER SEFER İLE ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ

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İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Afganistan, Malatya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AFGAN KAÇAKLAR, 3'ÜNCÜ CHARTER SEFER İLE ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ - Son Dakika


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