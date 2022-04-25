Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği resim yarışması düzenledi - Son Dakika
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Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği resim yarışması düzenledi

25.04.2022 12:44
Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği resim yarışması düzenledi

Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (ARSA) tarafından 5. Çocuk Resim Yarışması düzenlendi.

Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (ARSA) tarafından 5. Çocuk Resim Yarışması düzenlendi.

Kayseri'de faaliyet gösteren dernekten yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmaya ilk ve ortaokul öğrencisi 437 çocuk katıldı.

ARSA Başkanı Dr. Zakira Hekmat, ulusal günlere ve bayramlara önem verdiklerini belirtti.

Sosyal uyumu desteklemenin önemli olduğunu aktaran Hekman, çocukların geleceği için sanatsal yeteneklerini ortaya çıkarmaya çalıştıklarını ifade etti.

Kayseri, Yalova, Trabzon, Uşak, Şanlıurfa, Trabzon, Şanlıurfa ve Eskişehir gibi illerden öğrencilerin katıldığı yarışmada 7-11 ve 12-14 yaş kategorisinde çocuklar yer aldı.

Yarışmada, 7-11 yaş kategorisinde Fatma Haşimi, 12-14 yaş kategorisinde ise Saruna Aşuri birinci olarak tablet bilgisayar kazandı.

Program konuşmaların ardından zeka küpü, konser ve tiyatro gösterisi ile devam etti.

Ayrıca çocuklara dernek tarafından çeşitli hediyeler dağıtıldı.

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23 Nisan, Kayseri, Çocuk, Afgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği resim yarışması düzenledi - Son Dakika


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