Afgan uyruklu gencin şüpheli ölümü - Son Dakika

Afgan uyruklu gencin şüpheli ölümü
19.10.2020 11:48
Karabük'te, evinde asılı bulunan Afgan uyruklu bir kişinin ölümü şüpheli bulundu.
Karabük'te, evinde asılı bulunan Afgan uyruklu bir kişinin ölümü şüpheli bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Ankara Caddesi'nde ikamet eden Afgan uyruklu Abdul Halıl K. (28), iş çıkışı eve gelen arkadaşları iple asılı buldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Abdul K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Afgan uyruklu vatandaşın cansız bedeni otopsi işlemleri için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunu kaldırıldı. Abdul K.'nın arkadaşları ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KARABÜK
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