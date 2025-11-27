ABD düğmeye bastı! Afgan uyruklu kişilerin göçmenlik başvuruları askıya alındı - Son Dakika
ABD düğmeye bastı! Afgan uyruklu kişilerin göçmenlik başvuruları askıya alındı


27.11.2025 08:48

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri, Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız personelinin öldürüldüğü saldırının ardından, Afgan uyruklu kişilerin tüm göçmenlik başvurularının askıya alındığını açıkladı.

ABD'nin başkenti Washington D.C'de bulunan Beyaz Saray yakınlarında görevli 2 Ulusal Muhafız personeline yönelik silahlı saldırının yankıları sürerken, ABD hükümetinden dikkat çeken bir hamle geldi.

BAŞVURULAR ASKIYA ALINDI

Saldırı şüphelisinin Afgan uyruklu olduğunun belirlenmesinin ardından harekete geçen ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), Afgan uyruklu kişilerin göçmenlik başvurularının askıya alındığını duyurdu.

"SÜRESİZ OLARAK DURDURULMUŞTUR"

Açıklamada, "Afgan vatandaşlarıyla ilgili tüm göçmenlik başvurularının işleme alınması, güvenlik ve güvenlik soruşturması protokollerinin yeniden gözden geçirilmesine kadar süresiz olarak durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi. Ülkenin ve ABD halkının güvenliğinin USCIS'in odak noktası olmaya devam ettiği vurgulandı.

TRUMP ŞÜPHELİNİN AFGAN UYRUKLU OLDUĞUNU DOĞRULADI

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray yakınlarında Ulusal Muhafızlara yönelik gerçekleştirilen saldırı ile ilgili günün erken saatlerinde yaptığı konuşmada, şüphelinin Afgan uyruklu olduğunu doğrulamıştı. Şüphelinin Afganistan'dan ABD'ye gelmesinden önceki ABD Başkanı Joe Biden ve hükümetini sorumlu tutan Trump, "Saldırgan, Dünyanın cehennemlerinden biri olan bu ülkeden, Eylül 2021'de Biden yönetimi tarafından düzenlenen ve herkesin konuştuğu, kötü şöhrete sahip o uçuşlarla getirildi. Buradan gelenlerin kim olduğunu kimse bilmiyordu. Hiçbir şey bilinmiyordu. Bu kişinin barınma statüsü, Başkan Biden tarafından imzalanan yasayla uzatılmıştı; Biden ülke tarihinin en başarısız başkanıdır" ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP GÜVENLİK PROSEDÜRLERİNE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Biden döneminde Afganistan'dan ülkeye giren her yabancının yeniden incelemeye alınması gerektiğini söyleyen Trump, "Ve buraya ait olmayan veya ülkemize hiçbir fayda sağlamayan diğer tüm yabancıların uzaklaştırılmasını sağlamak için gerekli tüm adımları atmalıyız. Ülkemizi sevmiyorlarsa onları istemiyoruz. Amerika terör karşısında asla eğilmeyecek ve asla boyun eğmeyecek" demişti.

Kaynak: İHA

Washington, Politika, Güvenlik, Yerel, Son Dakika



Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
