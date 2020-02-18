Afganistan cumhurbaşkanı adayı Abdullah seçim sonuçlarını kabul etmedi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afganistan cumhurbaşkanı adayı Abdullah seçim sonuçlarını kabul etmedi Açıklaması - Son Dakika

Afganistan cumhurbaşkanı adayı Abdullah seçim sonuçlarını kabul etmedi Açıklaması

6 saat önce

Afganistan Cumhurbaşkanı adaylarından Abdullah Abdullah, bugün açıklanan seçim sonuçlarını kabul etmeyeceklerini belirterek, "Seçimi biz kazandık.

Afganistan cumhurbaşkanı adayı Abdullah seçim sonuçlarını kabul etmedi Açıklaması, System.String[]

Afganistan Cumhurbaşkanı adaylarından Abdullah Abdullah, bugün açıklanan seçim sonuçlarını kabul etmeyeceklerini belirterek, "Seçimi biz kazandık." dedi.

Abdullah, Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonunun Eşref Gani'yi seçimin galibi ilan etmesinin ardından yaptığı açıklamada, Komisyonun kanuna aykırı karar aldığını ileri sürdü.

Eşref Gani'nin hileli oylarla seçildiğini iddia eden Abdullah, Komisyonun açıkladığı sonuçları kabul etmeyeceklerini söyledi.

Abdullah, Komisyonun hileli oyları geçerli saydığını ve bunun kanuna aykırı olduğunu sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı adayı Abdullah, "Seçimi biz kazandık, hilekarların adları tarihe kara lekelerle yazılacak. Biz kapsayıcı bir hükümet kuracağız." dedi.

Afganistan Seçim Komisyonu, bugün, beş ay önceki seçimlere ilişkin nihai kararını açıklayarak Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin oyların yüzde 50,64'ünü alarak yeniden bu göreve seçildiğini duyurmuştu. Komisyon, oyların yüzde 39,52'sini alan mevcut İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah'ın seçimlerde ikinci olduğunu duyurmuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:14 Kaynak: AA
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