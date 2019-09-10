Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, ülkesi ve Taliban arasında yapılan ve önceki gün askıya alınan barış müzakerelerini "ölü" olarak yorumlarken, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, müzakerelerin tekrar başlatılması ve ateşkes çağrısını yineledi.



Gani, "Biz barış görüşmelerinin yeniden başlatılmasına hazırız. Ancak, ateşkes olmadan barış imkansız." dedi.