Son Dakika Haberleri: Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, müzakerelerin tekrar başlatılması ve ateşkes çağrısını yineledi
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Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, müzakerelerin tekrar başlatılması ve ateşkes çağrısını yineledi

34 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesi ve Taliban arasında yapılan ve önceki gün askıya alınan barış müzakerelerini "ölü" olarak yorumlarken, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, müzakerelerin tekrar başlatılması ve ateşkes çağrısını yineledi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, müzakerelerin tekrar başlatılması ve ateşkes çağrısını yineledi, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, ülkesi ve Taliban arasında yapılan ve önceki gün askıya alınan barış müzakerelerini "ölü" olarak yorumlarken, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, müzakerelerin tekrar başlatılması ve ateşkes çağrısını yineledi.


Gani, "Biz barış görüşmelerinin yeniden başlatılmasına hazırız. Ancak, ateşkes olmadan barış imkansız." dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan Cumhurbaşkanı, Eşref Gani, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:15 
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