Afganistan'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika

Afganistan'ın Kandahar kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında ölü sayısı 4'e yükseldi.

"Tolo News"in haberine göre, yetkililer, 8 Kasım'da Kandahar'a bağlı Maiwand ilçesindeki polis noktası ve pazar yeri yakınında düzenlenen intihar saldırısında 13'ü polis en az 30 kişinin yaralandığını açıkladı.

Saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e çıkarken, patlama sonucu çevredeki binalarda büyük çapta hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sağlık yetkilileri, ölü sayısının artabileceği uyarısında bulundu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı ancak saldırının Taliban militanları tarafından gerçekleştirildiği öne sürülüyor.