Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü - Son Dakika

Afganistan'ın Parvan vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.
Parvan Valiliği Sözcüsü Vahide Şehkar, basına yaptığı açıklamada, Parvan'ın Salang ilçesine bağlı Lalma Sabzak bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın polis aracı bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Şehkar, saldırıda 3 polisin yaşamını yitirdiğini, 1 polisin yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
- Kaynak: AA
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