Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü - Son Dakika

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Parvan Valiliği Sözcüsü Vahide Şehkar, basına yaptığı açıklamada, Parvan'ın Salang ilçesine bağlı Lalma Sabzak bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın polis aracı bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

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