Afganistan'da bombalı saldırıda 1 sivil öldü - Son Dakika

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, basına yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın Çaparhar ilçesinde motosiklete yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.

Saldırıda bir sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, 3 kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.