Afganistan'da bombalı saldırıda 1 sivil öldü - Son Dakika

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, basına yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın Çaparhar ilçesinde motosiklete yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.
Saldırıda bir sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, 3 kişinin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 11:55 - Kaynak: AA
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