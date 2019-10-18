Son Dakika Haberleri: Afganistan'da cuma namazı sırasında camiye saldırı
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Afganistan'da cuma namazı sırasında camiye saldırı

46 dakika önce

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde camiye cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 63 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'da cuma namazı sırasında camiye saldırı, System.String[]

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde camiye cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 63 kişi hayatını kaybetti.


Nangarhar Valisi Şah Mahmud Miyahil, basına yaptığı açıklamada, Hasaki Mine'nin Cudere köyündeki bir camiye yerleştirilen iki bombanın, cuma namazı sırasında patlatıldığını belirtti.


Saldırıda 63 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Miyahil, 36 kişinin de yaralandığını söyledi.


Miyahil, saldırının etkisiyle cami çatısının çöktüğünü, ölenlerin arasında cami imamının da bulunduğunu aktardı.


Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan, Nangarhar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:48 Kaynak: AA
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