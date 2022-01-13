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Afganistan'da devlet üniversiteleri yakın zamanda açılacak - Son Dakika

Afganistan'da devlet üniversiteleri yakın zamanda açılacak

13.01.2022 09:41
Afganistan'da devlet üniversiteleri yakın zamanda açılacak

Taliban geçici hükümetinin Yükseköğrenim Bakan Vekili Şeyh Abdulbaki Hakkani, devlet üniversitelerinin yakın zamanda açılacağını bildirdi.

Taliban geçici hükümetinin Yükseköğrenim Bakan Vekili Şeyh Abdulbaki Hakkani, devlet üniversitelerinin yakın zamanda açılacağını bildirdi.

Hakkani, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, şu ana kadar devlet üniversitelerinin kapalı tutulmasının nedeninin ekonomik sorunlar olduğunu söyledi.

Ekonomik sorunların yakında çözüleceğini ifade eden Hakkani, böylece devlet üniversitelerindeki eğitim ve öğretimin yeniden başlayacağını kaydetti.

Ülke genelinde 40 devlet ve 150 özel üniversite bulunduğunu hatırlatan Hakkani, halihazırda özel üniversitelerde eğitimin devam ettiğini dile getirdi.

Hakkani, ülkedeki tüm eğitim kurumlarını standartlaştırma ve eğitim sistemini diğer ülkelerle rekabet edecek duruma getirme konusunda kararlı olduklarının altını çizdi.

Afganistan'da uluslararası standartlarda bir devlet üniversitesinin inşa edilmesi konusunda da çalışma yapıldığını aktaran Hakkani, "Ülkedeki tüm eğitim kurumları, şeriat ve İslami kurallara uymalıdır." dedi.

Hakkani, bazı ülkelerin Afganistan'daki yükseköğretim alanında destek olma ve Afgan öğrencilere burs sağlama sözü verdiğini ifade etti.

Üniversiteler, Kovid-19 nedeniyle eğitime ara vermişti

Öte yandan Hakkani, Eylül 2021'de düzenlediği basın toplantısında, "karma eğitim sisteminin, İslami ve milli değerlere aykırı olduğunu" savunmuştu.

Yer imkanı olan üniversitelerde yeni dönemde kız ve erkek öğrencilerin ayrı ayrı binalarda eğitim göreceğini belirten Hakkani, bina imkanı bulunmayan üniversitelerde ise kız ve erkek öğrencilerin farklı saatlerde okula gelip ders göreceğini kaydetmişti.

Afganistan'daki üniversiteler, Kovid-19 nedeniyle Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesinden önce eğitime ara vermişti.

Taliban'ın Afganistan'ın kontrolünü ele geçirmesinin ardından Eylül 2021'de özel üniversiteler faaliyetlerine başlarken, devlet üniversiteleri kapalı kalmıştı.

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Togo Cumhuriyeti, Üniversiteler, Afganistan, Taliban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan'da devlet üniversiteleri yakın zamanda açılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afganistan'da devlet üniversiteleri yakın zamanda açılacak - Son Dakika
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