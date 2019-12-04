Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Japon yardım kuruluşu çalışanlarına silahlı saldırı: 5 ölü
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Afganistan'da Japon yardım kuruluşu çalışanlarına silahlı saldırı: 5 ölü

6 saat önce

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde Japonya'ya ait bir yardım kuruluşunun aracına düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'da Japon yardım kuruluşu çalışanlarına silahlı saldırı: 5 ölü, System.String[]

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde Japonya'ya ait bir yardım kuruluşunun aracına düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimliği bilinmeyen kişilerin, Japonya'nın Peace Medical Service (PMS) adında bir yardım kurumunda çalışanların aracına Celalabad şehrinde silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda söz konusu kurumda çalışan 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, PMS Başkanı Japon doktor Tetsu Nakamura'nın yaralandığını belirtti.

Hogyani, saldırganların bölgeden kaçtığını ve yakalanması için çalışmaların başlatıldığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Japonya'nın Peace Medical Service (PMS) yardım kurumu, Nangarhar vilayetinde 2008 yılından beri su ve tarım yönetimi alanında faaliyet gösteriyor.

Afganistan, Nangarhar, Japonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:20 Kaynak: AA
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