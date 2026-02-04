Afganistan'da Mayın Patlamaları 87 Can Aldı - Son Dakika
Afganistan'da Mayın Patlamaları 87 Can Aldı

04.02.2026 12:57
2025 yılında Afganistan'da patlamamış mayınlar nedeniyle 87 kişi yaşamını yitirdi, 333 kişi yaralandı.

KABİL, 4 Şubat (Xinhua) -- Afganistan genelinde 2025 yılında patlamamış mayın ve mühimmatların infilak etmesi sonucu en az 87 kişi hayatını kaybetti, 333 kişi ise yaralandı.

Afganistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu Sözcüsü Hafız Muhammed Yusuf Hammad çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülke genelinde geçtiğimiz yıl mayın patlamaları ve patlamamış mühimmat nedeniyle toplam 193 patlama vakası kaydedildiğini belirtti. Hammad, bu olaylardaki can kayıplarının yüzde 67,5'ini çocukların oluşturduğunu ifade etti.

Aynı dönemde 58 kilometrekarelik alanda tehlikeli unsurların temizlendiği operasyonlara rağmen yetkililer, Afganistan topraklarının 106.000 kilometrekareden fazlasında mayın ve patlamamış mühimmat kalıntılarının bulunduğunu bildirdi.

Geçmiş savaşlardan kalma mühimmattan en ciddi şekilde etkilenen ülkelerin başında gelen Afganistan, Birleşmiş Milletler'in son verilerine göre kara mayınları ve patlamamış mühimmat kaynaklı can kayıplarında dünya genelinde üçüncü sırada yer alıyor.

Kaynak: Xinhua

