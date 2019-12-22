Afganistan'da seçim sonuçlarına itirazlar için 3 gün süre - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afganistan'da seçim sonuçlarına itirazlar için 3 gün süre - Son Dakika

Afganistan'da seçim sonuçlarına itirazlar için 3 gün süre

6 saat önce

Afganistan Seçim Şikayet Komisyonu, bugün açıklanan cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarına itirazı olan adayların dilekçelerini 3 gün içerisinde komisyona teslim edebileceğini açıkladı.

Afganistan'da seçim sonuçlarına itirazlar için 3 gün süre, System.String[]

Afganistan Seçim Şikayet Komisyonu, bugün açıklanan cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarına itirazı olan adayların dilekçelerini 3 gün içerisinde komisyona teslim edebileceğini açıkladı.

Komisyon Başkanı Zuhra Bayan Şinvari, düzenlediği basın toplantısında, kesin olmayan seçim sonuçlarına itirazı olan adayların yarından itibaren itiraz dilekçelerini teslim edebileceğini söyledi. İtiraz dilekçelerinin 3 gün boyunca toplanacağını ifade eden Şinvari, daha sonra bu dilekçelerin değerlendirmesinin yapılacağını belirtti.

Şinvari, sonuçlar konusunda kimsenin ön yargılı olmaması gerektiğini aktardı. İtirazların adil şekilde değerlendirileceğini vurgulayan Şinvari, sonuçların daha sonra açıklanacağını söyledi.

Eşref Gani birinci sırada

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Hava Alem Nuristani, bugün, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunun kesin olmayan sonuçlarını açıklamıştı.

Buna göre, ilk sıradaki mevcut cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin yüzde 50,64 oy aldığını ifade eden Nuristan, adaylardan Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah'ın ikinci, Gulbeddin Hikmetyar'ın üçüncü sırada olduğunu kaydetmişti.

Taliban'ın devrilmesinin ardından 4'üncü seçim

Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncü kez cumhurbaşkanı seçimi yapılan ülkede, Taliban'ın tehditlerine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı.

14 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimde, 9 milyon 600 bin seçmenden 2 milyon 695 bini oy kullanmıştı.

Ülkede 2014'te düzenlenen cumhurbaşkanı seçimlerine katılım yüzde 50'nin üzerindeydi.

Bu arada, 2014'te yapılan cumhurbaşkanı seçiminde de hile karıştırıldığı iddiasıyla sonuçlar açıklanmamış ve dönemin ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin girişimiyle mevcut Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah arasında devlet kurumlarının paylaşılması neticesinde milli birlik hükümeti kurulmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanı, Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fransa'da polisler, fotoğrafı göstermedi diye gazeteciyi gözaltına aldılar
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 131 bin liralık emekli maaşı almaktan vazgeçti İngiliz ordusu asker almak için Kim Kardashian'ın kalçasını reklamlarda kullanacak ABD'de anma toplantısına silahlı baskın: 13 yaralı

Son Dakika Haberleri
21:56 Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı 6 yaralı - Son Dakika
21:54 Spor fenerbahçeli taraftarların galibiyet coşkusu - Son Dakika
21:54 Hırvatistan'da sandık çıkış anketlerine göre cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı - Son Dakika
21:54 Gümüşhaneli köy muhtarı Trabzon'da silahlı saldırıda öldü - Son Dakika
21:51 Bursa ? iznik'te sazlık alanda yangın büyüyor - 1 - Son Dakika
20:40 Binali Yıldırım: Biz yoldan çıkmadık, bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir - Son Dakika
19:47 Ankara'da husumetlilerin karşılaşması kanlı bitti: 1 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 22:00:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Afganistan'da seçim sonuçlarına itirazlar için 3 gün süre - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]