Afganistan'da seçimin kazananı ve kaybedeni, yemin töreni için ayrı davetiyeler bastırdı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Afganistan'da seçimin kazananı ve kaybedeni, yemin töreni için ayrı davetiyeler bastırdı - Son Dakika Dünya

Afganistan'da seçimin kazananı ve kaybedeni, yemin töreni için ayrı davetiyeler bastırdı

6 saat önce

Afganistan’da son cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Eşref Gani ile bu seçimin hileli olduğunu iddia edip yarışı kendisinin önde bitirdiğini savunan Abdullah Abdullah, gelecek haft

Afganistan'da seçimin kazananı ve kaybedeni, yemin töreni için ayrı davetiyeler bastırdı, System.String[]

Afganistan'da son cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Eşref Gani ile bu seçimin hileli olduğunu iddia edip yarışı kendisinin önde bitirdiğini savunan Abdullah Abdullah, gelecek hafta iki ayrı yemin töreni düzenleyecek.


Hem Gani, hem Abdullah, cumhurbaşkanlığı yemin töreni için farklı davetiyeler bastırdı. Abdullah'ın sözcüsü Fraidoon Khwazoon, "Biz ulusal ve uluslararası örgütlere davetiye gönderdik ve pazartesi günü Kabil'deki tören için hazırlıklarımızı yaptık." dedi.

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Eşref Gani, Afganistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:16 
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