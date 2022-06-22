Yetkililer, depremden en çok Paktika vilayetinin Giyan ilçesi ile Host vilayetinin Spirey ilçesinin etkilendiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Afganistan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afganistan'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi - Son Dakika

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