Son Dakika Haberleri: Afganistan'daki Türk okulunda Mevlit Kandili kutlandı
Son Dakika Güncel Afganistan'daki Türk okulunda Mevlit Kandili kutlandı

Afganistan'daki Türk okulunda Mevlit Kandili kutlandı

7 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Afgan-Türk Maarif Okulları Uluslararası Kabil Ana Okulu'nda Mevlit Kandili dolayısıyla tören düzenlendi.

Afganistan'daki Türk okulunda Mevlit Kandili kutlandı, System.String[]

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Afgan-Türk Maarif Okulları Uluslararası Kabil Ana Okulu'nda Mevlit Kandili dolayısıyla tören düzenlendi.

Öğrenci velileri, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı tören, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afganistan Ülke Direktörü Şakir Voyvot, Hz. Muhammed'in hayatının herkes için en iyi örnek olduğunu, bugün 50'den fazla ülkede faaliyet gösteren 300 üzerindeki okulda benzer programların aynı heyecanla düzenlendiğini söyledi.

Voyvot, Maarif Okullarında Hz. Muhammed'i seven ve onun dünyaya yaydığı barış ve huzur mesajını almış, hayatına yansıtan bireylerin yetiştiğini belirtti.

Afgan-Türk Maarif Okulları Kabil Uluslararası Erkek Lisesi Müdürü Taner Aydın da "Peygamber efendimiz bizlere verdiği mesajla dünyaya güzel ahlakı yaydı, yaratıcımıza, efendimize, ailemize, kendimize, insanlara, diğer inançlara, devletimize ve milletimize karşı nasıl saygılı olmamız gerektiğini öğretti." dedi.

İnsanlığın Hz. Muhammed'i daha iyi anlayarak dünyanın aradığı barış ve huzur iklimine kavuşabileceğini dile getiren Aydın, Afgan-Türk Uluslararası Okulu olarak bunun gayreti içinde olduklarını kaydetti.

Tören, ana okulu öğrencilerinin hazırladığı ilahi, şiir, naat, hadis-i şerif ve drama sunumlarıyla sona erdi.

Mevlit Kandili, Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:06 Kaynak: AA
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