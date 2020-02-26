Afrika'da interneti en çok kapatan Cezayir ve Etiyopya oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Afrika'da interneti en çok kapatan Cezayir ve Etiyopya oldu - Son Dakika Ekonomi

Afrika'da interneti en çok kapatan Cezayir ve Etiyopya oldu

6 saat önce

Afrika'da geçen yıl en fazla internet kesintisinin yaşandığı ülkeler Cezayir ve Etiyopya oldu.

Afrika'da interneti en çok kapatan Cezayir ve Etiyopya oldu, System.String[]

Afrika'da geçen yıl en fazla internet kesintisinin yaşandığı ülkeler Cezayir ve Etiyopya oldu.

Dijital haklar örgütü Access Now'ın yayımladığı rapora göre, Afrika kıtası genelinde internetin fişini çeken ülkelerin sayısı 2019'da bir önceki yıla göre de arttı.

Geçen yıl Afrika genelindeki 25 kesintinin 23'ü ulusal çapta yapıldı.

Gösterilerin düzenlendiği Cezayir'de 2019 yılında altı kez internet hatları erişime kapatılırken, etnik çatışmaların yaşandığı Etiyopya'da dört kez kesinti yapıldı.

Geçen yıl kesinti yapan ülkeler listesine ilk defa giren Afrika ülkeleri Benin, Zimbabve, Eritre, Gabon ve Liberya oldu.

Hükümetler, kesintilerin sahte haberler ve nefret söyleminin yayılmasını önlemek, ulusal sınavlar veya kamu güvenliği gibi nedenlerden ötürü yapıldığını açıkladı.

2019 yılında dünya genelinde erişim kesintisi yapılan ülke sayısı 33 olurken, Hindistan 121 kesintiyle bu ülkeler arasında birinci sırada yer aldı.

Etiyopya, Cezayir, Afrika, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adnan Oktar'ın kediciklerinden Ayça Pars, örgüt yapısını anlattı: Yayına çıkacakların iç çamaşırı giymesini istemiyordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'de bize verebilecekleri Patriot yok Son Dakika: Erdoğan, emekli maaşının kesileceği ve ikramiyelerin kaldırılacağı iddialarını yalanladı Son dakika: İstanbul'da boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

Son Dakika Haberleri
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var
17:42 Serkan Çayoğlu, saçlarını Adem Terzi'ye emanet etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 18:12:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Afrika'da interneti en çok kapatan Cezayir ve Etiyopya oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]