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Afrika'nın güneydoğusunu vuran "Ana" tropikal fırtınasında ölü sayısı 78'e yükseldi - Son Dakika

Afrika'nın güneydoğusunu vuran "Ana" tropikal fırtınasında ölü sayısı 78'e yükseldi

28.01.2022 09:53
Afrika'nın güneydoğusunu vuran "Ana" tropikal fırtınasında ölü sayısı 78'e yükseldi

Afrika'nın güneydoğusunu etkisi altına alan "Ana" isimli tropikal fırtına nedeniyle, Madagaskar, Mozambik ve Malavi'de hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi.

Afrika'nın güneydoğusunu etkisi altına alan "Ana" isimli tropikal fırtına nedeniyle, Madagaskar, Mozambik ve Malavi'de hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi.

Madagaskar Ulusal Risk ve Afet Yönetim Ajansı'ndan yapılan açıklamada, ülkede geçen haftadan bu yana 41 kişinin Ana fırtınası nedeniyle hayatını kaybettiği, yaklaşık 110 bin kişinin evsiz kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Ülkede okullar ve spor salonları acil durum barınaklarına dönüştürüldü.

Mozambik Ulusal Risk ve Afet Azaltma Enstitüsü ise tropikal fırtınada 18 Mozambiklinin öldüğünü duyurdu.

Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwara, Ana fırtınası nedeniyle ülkenin güney bölümünde "ulusal afet" ilan etti.

Malavi'nin afet kurumu, fırtına nedeniyle 19 Malavilinin hayatını kaybettiğini, 107 kişinin yaralandığını ve yaklaşık 217 bin kişinin evsiz kaldığını bildirdi.

Böylece, "Ana" tropikal fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi.

Ayrıca fırtınanın yol açtığı ani sel baskınları nedeniyle Madagaskar, Mozambik ve Malavi'de yaklaşık 600 bin hektar tarımsal alan kullanılamaz hale geldi.

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Madagaskar, Mozambik, Malavi, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika'nın güneydoğusunu vuran 'Ana' tropikal fırtınasında ölü sayısı 78'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afrika'nın güneydoğusunu vuran "Ana" tropikal fırtınasında ölü sayısı 78'e yükseldi - Son Dakika
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