Afrika'nın yerel dillerinden Svahilice, Uganda'da 2. resmi dil oldu - Son Dakika
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Afrika'nın yerel dillerinden Svahilice, Uganda'da 2. resmi dil oldu

05.07.2022 22:40
Afrika'nın yerel dillerinden Svahilice, Uganda'da 2. resmi dil oldu

Uganda, Afrika'da en çok konuşulan yerel dillerden Svahiliceyi 2. resmi dil olarak kabul etti.

Uganda, Afrika'da en çok konuşulan yerel dillerden Svahiliceyi 2. resmi dil olarak kabul etti.

Enformasyon ve İletişim Teknolojileri Bakanı Chris Baryomunsi, basına, Uganda meclisinin Svahiliceyi 2. resmi dil olarak kabul ettiği bilgisini paylaştı.

Alınan karar kapsamında Svahilicenin İngilizce ile birlikte ilk ve orta dereceli okullarda eğitim dili olması kararlaştırıldı.

Birçok doğu ve güney Afrika ülkesi Svahilice konuşuyor

Svahilice, Tanzanya, Kenya ve Ruanda dahil birçok doğu ve güney Afrika ülkesinde konuşuluyor.

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC), 30 Ağustos 2019'da Svahiliceyi İngilizce, Portekizce ve Fransızcadan sonra 4. resmi dil olarak kabul etmişti.

Afrika Birliği (AfB) ise 9 Şubat'ta aldığı kararla Svahiliceyi "çalışma dili" olarak kabul ettiğini duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 7 Temmuz, "Dünya Svahilice Günü" ilan edilmişti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güney Afrika, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afrika'nın yerel dillerinden Svahilice, Uganda'da 2. resmi dil oldu - Son Dakika

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