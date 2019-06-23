Son Dakika Haberleri: Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor
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Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor

1 saat önce

21 Haziran'da başlayan ve 19 Temmuz'da sona erecek Afrika Uluslar Kupası'nın heyecanı yarın oynanacak maçlarla devam edecek.

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor, System.String[]
21 Haziran'da başlayan ve 19 Temmuz'da sona erecek Afrika Uluslar Kupası'nın heyecanı yarın oynanacak maçlarla devam edecek.
24 takımın katıldığı ve Mısır'da düzenlenen turnuva, D-Smart ekranları üzerinden izleyiciyle buluşuyor. Yarın D Grubu'nda oynanacak Fildişi Sahili - Güney Afrika ve E Grubu'nda oynanacak Tunus - Angola maçları, Spor Smart kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Fildişi Sahili ile Güney Afrika arasında oynanacak müsabaka TSİ 17.30'da, Tunus - Angola maçı ise TSİ 20.00'de başlayacak.


- Turnuva
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:26 Kaynak: DHA
Afrika, Spor
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