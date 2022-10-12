Afyon haberi | Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika
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Afyon haberi | Sandıklı'dan kısa kısa

12.10.2022 16:58
Afyon haberi | Sandıklı'dan kısa kısa

Edinilen Afyon gelişmesine göre Sandıklı'da Tarla Gününde danelik mısır tanıtımı yapıldı.

Sandıklı'da Tarla Gününde danelik mısır tanıtımı yapıldı.

Afyonkarahisar- Antalya kara yolu Kusura köyü yakınlarında bir üreticiye ait tarlada bir tohum firması tarafından Tarla Günü düzenlendi.

Programa, Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Topta ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Çiftçilere daha önceden ekimi yapılan danelik mısır çeşitleri hakkında bilgiler verildi, mısırların hasadı yapılarak hasat değerlendirmesi yapıldı.

Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, ilçede danelik mısır gibi alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

Sandıklı'da yüksek okul öğrencilerine oryantasyon programı düzenlendi

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sandıklı Meslek Yüksek Okulu (MYO) ve Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu öğrencileri için oryantasyon programı düzenlendi.

Yunus Emre Kampüsü Konferans Salonunda düzenlenen programa, Kaymakam Mehmet Sülün, Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksek Okul Müdürü Cüneyt Akın, Sandıklı Meslek Yüksekokulu Müdürü Koray Gürpınar ve öğrenciler katıldı.

Programda öğrencilere ilçenin ve çevresinin tanıtımı yapılarak, ilçenin kültür, turizm ve spor imkanlarını içeren sinevizyon izletildi.

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Kaynak: AA

Karahisar, Kusura, Güncel, Son Dakika

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