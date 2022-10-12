Afyon haberi | Sandıklı'dan kısa kısa

Afyonkarahisar- Antalya kara yolu Kusura köyü yakınlarında bir üreticiye ait tarlada bir tohum firması tarafından Tarla Günü düzenlendi.

Kaynak: AA

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