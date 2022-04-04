Afyonkarahisar Belediyesi kentte çok sayıda yere iftar çadırı kurdu - Son Dakika

Afyonkarahisar'da ramazan ayı nedeniyle belediye tarafından şehrin farklı yerlerine iftar çadırları kurulduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, çadırlar, ramazanın son gününe kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet vereceği belirtildi.

Afyonkarahisar Belediyesi, yardımlaşma ve dayanışmanın en üst düzeye çıktığı ramazan ayında, iftar çadırları ve dağıtım noktalarıyla vatandaşlara yemek ikramında bulunuyor.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, bu uygulamanın ramazan boyunca devam edeceğini kaydetti.

Bu ay 22 gün mahallelerde hemşehrilerle iftarını açacağını aktaran Zeybek, şöyle devam etti:

"Hemen hemen her mahallede yemek dağıtımı yapılıyor. Bunun dışında Sanayi ve Erenler mahallerinde 2 sabit iftar çadırı var. 3 bine yakın eve de 6 noktadan yemek dağıtımı yapıyoruz. Aşçılar büyük çaba sarf ediyor. Bugünde onları ziyaret ederek çalışmaları inceledik. Tüm vatandaşları ramazan ayı boyunca iftar çadırlarına bekliyoruz. Allah hayırlarımızı kabul eylesin, hayırlı ramazanlar diliyorum."

???????