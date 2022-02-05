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Afyonkarahisar'da arıcılara bir tır "besleme şekeri" dağıtıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da arıcılara bir tır "besleme şekeri" dağıtıldı

05.02.2022 13:50
Afyonkarahisar'da arıcılara bir tır "besleme şekeri" dağıtıldı

Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonunca (TAHAP) temin edilen bir tır şeker, Afyonkarahisar'daki 30 arı yetiştiricisine dağıtıldı.

Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonunca (TAHAP) temin edilen bir tır şeker, Afyonkarahisar'daki 30 arı yetiştiricisine dağıtıldı.

TAHAP Genel Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Ataköy Mahallesi'ndeki şeker çuvalı dağıtımında, Türkiye'nin kurak bir yıldan çıktığı için ülkedeki bal üretimi için besleme şekerinin öneminin arttığını söyledi.

Arıların erken ilkbahar ve sonbaharda besleme yapılmaması halinde baldaki rekoltenin düşeceğine değinen Sarıoğlu, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, İçişleri Bakanımız ile Tarım ve Orman Bakanımızın destekleriyle Türk Şeker'den fabrika çıkış fiyatı ve nakliye ücretine temin ettiğimiz ülke genelindeki arıcılarımıza besleme şekeri veriyoruz. Bir tır dolusu 540 çuval şekeri Afyonkarahisar'daki 30 arıcımıza dağıtıyoruz. Arıcıların şeker çuvalında 200 lira cebinde kaldı. İşte devlet budur, sivil toplum kuruluşları da böyle olmalıdır. Arı yetiştiricilerimizi destekledikleri için devletimize teşekkür ediyoruz. Şeker dağıtımlarımızı bütün üreticilerimize yapmaya hızlı şekilde devam edeceğiz."

TAHAP Afyonkarahisar Şube Başkanı Ali Akgöl de kentteki arı yetiştiricilerine 5-6 tır daha besleme şekeri dağıtımı yapılacağını dile getirdi.

Afyonkarahisarlı arı yetiştirici İbrahim Yel ise piyasaya göre kendilerine uygun fiyatta temin edilen şeker çuvalları için emeği geçen herkese teşekkür etti.

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Karahisar, Türkiye, Tarım, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da arıcılara bir tır 'besleme şekeri' dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da arıcılara bir tır "besleme şekeri" dağıtıldı - Son Dakika
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