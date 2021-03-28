Afyonkarahisar'da ATV ve UTV tutkunlarının gezisi başladı

Afyonkarahisar Valiliği, Belediye Başkanlığı ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) iş birliğiyle, 6 ilden gelen yaklaşık 40 ATV ve UTV tutkununun kentteki turu başladı.

Kent Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 40 ATV ve UTV tutkunu, şehirdeki Kocatepe, İmaret Cami, Ulucami, Mevlevihane ve Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) bünyesindeki müzik müzesini gezdi.

TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, AA muhabirine, Türkiye Motosiklet Federasyonun Afyonkarahisar'da 6 yıldır sportif organizasyon düzenlediğini söyledi.

Düzenlenen organizasyonların kenttin tanıtımına, ekonomisine ve spor turizmine katkı sağladığını dile getiren Akülke, şöyle konuştu:

"Önceki haftalarda bir etkinliğimiz olmuştu. Bugün de iki günlük yine ATV ve UTV tutkunlarıyla bir organizasyon yapıyoruz. Bu tür etkinliklerimiz ilerleyen günlerde de devam edecek. Bu yıl mayıs ayında "Moto Tur Afyonkarahisar" gerçekleşecek. Yapacağımız ulusal ve uluslararası etkinliklerle kentin tanıtımına ve markalaşmasına büyük katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz."

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de 15 gün önce off-road tutkunlarını kentte ağırladıklarını bugün de 6 ilden yaklaşık 40 civarında ATV ve UTV tutkununu misafir ettiklerini kaydetti.

İki günlük etkinlik kapsamında Afyonkarahisar'ın tarihi mekanlarını ve Frigya'nın gezileceğine dikkat çeken Zeybek, "Arkadaşlara kazasız güzel ve keyifli sürüşler diliyoruz. Kendilerine Afyonkarahisar'a geldikleri için teşekkür ediyoruz. İnşallah, hepsini şehrimizden memnun bir şekilde uğurlayacağız." ifadelerini kullandı.