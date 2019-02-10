Afyonkarahisar'da Çin'e Doğu Türkistan Protestosu

Çin
yönetiminin Doğu Türkistan
'daki Uygur
Türklerine uyguladığı baskıcı politikalar, Afyonkarahisar
'da protesto edildi.
Afyonkarahisar'da Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalara karşı, Sivil Toplum Platformu tarafından Mevlevi Camisi'nde program düzenlendi.
Sabah namazının ardından caminin avlusunda toplanan vatandaşlar, "Afyonkarahisar Doğu Türkistan Zulmüne Karşı Duruyor" pankartı açtı.
Afyonkarahisar STK
Platformu sözcüsü Zekai İnan, yaptığı açıklamada, Çin'in, Doğu Türkistan'ı işgalinden bu yana Müslüman Türk kimliğini yok etmeyi amaçladığını söyledi.
Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine büyük bir zulüm, soykırım uyguladığını ifade eden İnan, şöyle konuştu:
"Bu zulme ve soykırıma maruz kalanlar da bizim kardeşlerimizdir. Kimse bizden sessiz kalmamızı, sakin olmamızı beklemesin. Engel olamadığımız bu zulmü tüm dünyaya haykırmaktan bile geri duracaksak biz önce kendimizi bu duyarsızlık bataklığından kurtarmak için çabalayalım. Arakan
'dan Doğu Türkistan'a, Filistin
'den Yemen
'e, Suriye
'den Afganistan
'a kadar yaşanan acılara engel olmak için her şeyden önce topluca Allah'ın ipine sımsıkı sarılmalıyız. Bugün belki adalet elimiz Çin zulmüne engel olamıyor ancak gün gelecek adalet elimiz tüm yeryüzü mazlumlarına uzanacak ve zulmün yeryüzündeki hükümranlığı yıkılacaktır."