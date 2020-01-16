Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonu

6 saat önce

Afyonkarahisar'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan Azerbaycan uyruklu şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonu, System.String[]

Afyonkarahisar'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan Azerbaycan uyruklu şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sandıklı ilçesinde, terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla Azerbaycan uyruklu Zakir Hasanov'u gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheli, idari işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Azerbaycan, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:18 Kaynak: AA
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