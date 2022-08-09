Dilenci kadının üzerinden adeta bir servet çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Dilenci kadının üzerinden adeta bir servet çıktı

09.08.2022 17:18
Dilenci kadının üzerinden adeta bir servet çıktı

Afyonkarahisar'da dilencilere yönelik denetimde yakalanan bir kadının üzerinde onlarca altın ve 10 bin TL'ye yakın nakit para ile adeta bir servet ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da dilencilere yönelik denetimde yakalanan bir kadının üzerinde onlarca altın ve 10 bin TL'ye yakın nakit para ile adeta bir servet ele geçirildi.

Afyonkarahisar Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentte dilencilere yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimler esnasında Bankalar Caddesi üzerinde dilencilik yapan Fatma U. isimli kadın gözaltına alınarak zabıta karakoluna götürüldü. Burada dilencinin çantasında arama yapan bayan zabıta memurlarının ağzı adeta açık kaldı. Kadının çantasından 10 adet cumhuriyet altını, 1 adet yarım altın ve 9 bin 165 TL nakip para çıktı. Tutanak halinde teker teker sayılan altın ve paralara zabıta ekipleri tarafından el konuldu.

Öte yandan dilenci Fatma U. isimli kadın emniyet ekiplerine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Yalova'da zabıtadan kaldırım işgali operasyonu Yalova'da zabıtadan kaldırım işgali operasyonu Yaşlı kadının yardımına zabıta yetişti Yaşlı kadının yardımına zabıta yetişti
Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Karahisar, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dilenci kadının üzerinden adeta bir servet çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:13 Yıldız futbolcu Mbappe'nin Fenerbahçe'nin eski yengesine abayı yaktığı öne sürüldü
17:08 Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu Bjelica'yı transfer ettiğini duyurdu
17:09 İngiltere'de hane başı enerji faturası artışı sürecek
16:36 Fabrikadan kovulan ve tazminatları eksik yatırılan 350 işçiyle polis arasında çıkan arbede sonrası bazı işçiler fenalaştı
16:35 Bülent Ersoy'a hayranından şaşırtan jest! Ham altın hediye etti
16:28 Galatasaray, yeni transferleri Mertens ve Torreira'nın tatlı atışmasının videosunu yayınladı
16:48 Gazeteci Latif Şimşek: Cemal Enginyurt ağzı lağım kokan, küfürbaz bir adam
16:16 Eski sevgilisi benzin döküp yaktı! Karnaval kraliçesi feci şekilde can verdi
16:12 Emel Sayın, yaşamını yitiren kardeşini gözyaşları içinde toprağa verdi
15:53 Buzulların eridiği alanlara göz diktiler! Bill Gates, Jeff Bezos, Michael Bloomberg gibi milyarderler gömülü hazinenin peşinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 17:30:12. #1.11#
SON DAKİKA: Dilenci kadının üzerinden adeta bir servet çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş