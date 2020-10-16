Afyonkarahisar'da Dünya Gıda Günü programı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla kentteki gıda sektörü temsilcileriyle toplantı yapıldı.

İl Özel İdaresi toplantı salonundaki programa, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, İl Genel Meclisi (İGM) Başkanı Burhanettin Çoban, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, İl Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Murat Kuzkale, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile sektör temsilcileri katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Acar, toplantıda yaptığı konuşmada, 2020 yılı Dünya Gıda Günü'nün temasının "Büyütelim, Besleyelim, Hep Birlikte Sürdürelim, Eylemlerimiz Geleceğimizdir" olarak ilan edildiğini belirtti.

Acar, "Tarım ve Orman Bakanlığımız, tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesini önemsiyor ve tüm kesimlerin gıdaya erişim olanaklarının korunmasını amaçlıyor. Özellikle bizler de pandemi sürecinde sektör paydaşlarıyla sürekli bir araya gelerek vatandaşların gıdaya erişiminde sıkıntı yaşanmaması için özveri ile çalışmalar yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Toplantıda daha sonra sektörün yaşadığı problemler ve çözüm önerileri konuşuldu.