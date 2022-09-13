Milli motokrosçu Irmak Yıldırım'ın hedefi Avrupa'da madalya

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) final etaplarında yarışan tek Türk kadın sporcu unvanının sahibi Irmak Yıldırım, en büyük hayalinin Avrupa'da ilk 3 sporcu arasında yer almak olduğunu söyledi.

Milli motokrosçu Irmak Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motosiklet parkurlarının sayısının artması durumunda Türkiye'de birçok kadının bu branşı yapmak isteyeceklerini belirtti.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'ndaki tek Türk kadın sporcu olduğunu hatırlatan 17 yaşındaki Irmak, şunları kaydetti:

"Rakiplerimin ülkelerinde evlerinin yanında parkurları var. İş olarak bu sporu yapıyorlar. Günde 5 saat motosiklete binip antrenman yapıyorlar. Benimse böyle imkanım yok. İzmir'de yaşıyorum. Hafta sonları antrenman için bazen Afyonkarahisar'a bazen Balıkesir'e gidip çalışıyorum. Eksiklerim biraz bu yüzden. Türkiye'de belli başlı kentlere bu parkurlardan yapılırsa inanıyorum ki birçok kadın sporcumuz yetişir."

"Babam sayesinde motosiklete başladım"

İlk uluslararası deneyimini 16 yaşında geçen sene katıldığı Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda yaşadığını anlatan Irmak Yıldırım, "Ama profesyonel yarışlara 12 yaşımda başladım. Babam sayesinde bu spora başladım. Babam aynı zamanda federasyonda çalıştığı için hep onunlaydım. 7 yaşından beri motosiklete biniyorum. Önce kardeşim Aras Efe yarışmaya başladı. Ondan bir sene sonra da ben başladım." diye konuştu.

Afyonkarahisar'daki organizasyonda mücadele eden tek Türk kadın sporcu olmanın kendisi için büyük gurur olduğunu aktaran Irmak, "Aynı zamanda çok heyecan verici bir durum. Tüm dünyada canlı yayınlanan yarışlar bunlar. Milyonlarca insan sizi izliyor. Dolayısıyla bir o kadar stresli oluyorum. Ama çok onur verici." ifadelerini kullandı.

Hala lisede okuduğunu eğitim ve sporu bir arada yürütmeye çalıştığını anlatan Irmak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Okulda arkadaşlarımın bana ilgisi çok yüksek. Motosiklet kullandığımı biliyorlardı ancak filmlerdeki deri ceketli serseri tarzı gibi düşünmüşler ilk zamanlar. Herkes öyle hayal etmiş. Tabi ben okula örgülü saçlarımla gidince şaşırmışlardı. 'Ehliyetsiz nasıl kullanıyorsun, bu işten para kazanıyor musun' gibi sorular sordular. Ben başladıktan sonra okulda ve çevremde motosiklete bir merak başladı. Bu sporu yapmak isteyen arkadaşlarım var. O açıdan örnek olduğum için mutluyum."

"Kadınlar istedi mi başaramayacağı şey yok"

Irmak Yıldırım, kadınların isterlerse başaramayacağı bir iş olmadığını belirterek, her kadının bir kere de olsa motosiklet kullanmayı denemesi gerektiğini söyledi.

Bisiklet kullanan herkesin çok rahat motosiklet kullanabileceğine dikkati çeken Irmak, "Kadınlar bütün zorlukların üstesinden geliyor. Kadınlar istedi mi başaramayacağı şey yok. Ülkemizde yeteri kadar parkur yok. Futbola, basketbola, voleybola gösterilen özenin bize de gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Parkurlar çoğalırsa bu alanda başarılı çok sayıda kadın sporcu çıkacaktır." diye konuştu.

En büyük hayalinin Avrupa şampiyonalarında ilk 3'te yer almak olduğunu anlatan Irmak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için çok çalışıyorum. Hedefim ilk etapta Türkiye şampiyonu olmak. En büyük hayalimse Avrupa şampiyonalarında ilk 3'e girerek ülkeme madalya ile dönmek. Bir taraftan da üniversiteye hazırlanıyorum. Hedefim tıp fakültesi. Bu sporu meslek olarak yapar mıyım şu an için bilmiyorum ama sonuna kadar gitmek istiyorum. Başka bir iş yapsam bile hobi olarak mutlaka sürdüreceğim."