Afyonkarahisar'da gülümseten yanlış anlama - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da gülümseten yanlış anlama

6 saat önce

AFYONKARAHİSAR'da evinden çıkamayan Emine Kılıçarslan (72), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, evinde beslediği 2 kuzusu için yem istedi.

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AFYONKARAHİSAR'da evinden çıkamayan Emine Kılıçarslan (72), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, evinde beslediği 2 kuzusu için yem istedi. Ancak gönüllüler 'kuzuları', 'torun' zannedince eve yem yerine gıda götürdü. Karşılarında kuzuları gören gönüllüler, hemen yem alıp, Kılıçarslan'a teslim etti.

Afyonkarahisar'da 2 kuzusuyla birlikte yaşayan Emine Kılıçarslan, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaşından dolayı sokağa çıkması yasak olduğu için evden çıkamadı. Kuzularının yemi biten Kılıçarslan da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Görevlilere, "Kuzularıma yem istiyorum" dedi. Emine Kılıçaslan'ın talebi valilik öncülüğünde kurulan Vefa Destek Gurubu'na aktarıldı. Ancak kuzuları, torunlar zanneden gönüllüler, Emine Kılıçarslan'ın evine koliyle gıda götürdü. Gıda ürünlerini görünce şaşkınlık yaşayan Emine Kılıçarslan, kuzuları için yem istediğini söyledi. Koli, kabul etmek istemeyen Kılıçarslan'a ikna edilerek, teslim edildi. Gönüllüler, 1 saat sonra da eve kuzular için yem götürdü.

'TORUNLARIM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜP, GIDA KOLİSİ GETİRMİŞLER'

Emine Kılıçarslan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, kuzuları için yem istediğini ancak bir yanlış anlaşılma sonucu ekiplerin kendisine gıda malzemeleri getirdiğini anlattı. Kılıçarslan, 'Kuzularıma yem istiyorum' deyince onlar da torunlarım olduğunu düşünüp, bana gıda kolisi getirmiş. Başta koliyi almak istemedim. Kuzularımın yemi olmadığını söyledim. Onlar da koliyi bırakıp, gitti. Sonra da yem alıp getirdiler. Allah razı olsun" dedi.

'15 GÜNDÜR KUZULARIMLA YAŞIYORUM'

Gıda malzemelerini kendisinden daha çok ihtiyacı olanlar olduğunu düşünerek almak istemediğini kaydeden Kılıçarslan, "Haram olur diye düşündüm. Allah razı olsun verip, gittiler. 'Korona var' diyorlar. 72 yaşındayım, evden çıkmıyorum, 'ölürüm' diye korkuyorum. Ekmeğim falan var, aldırdım. Şu an bir ihtiyacım yok. 15 gündür kuzularımla yaşıyorum. Kuzular duracak artık, büyüteceğim. Geceleri üşüyorlar, yaz geldiği zaman bahçeye indireceğim" diye konuştu.

'YEM İHTİYACI DA KARŞILANDI'

Türk Kızılayı Afyon Şube Başkanı Fatih Okyar, Anadolu insanının güzelliğini anlatan bir olay yaşadıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Teyzemiz dün 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramış. Kuzularına yem istediğini söylemiş. Gönüllü arkadaşlarımız da bunu yanlış anlamış, gıda paketi talep ettiğini düşünmüş. Arkadaşlarımız eve geldiğinde evdeki ortamı görüyor. Teyzemiz Kızılay'ın yardımlarını, 'Benden daha fazla ihtiyaç sahibi insanlar olabilir' diyerek geri çeviriyor. Sadece yem istediğini söylüyor. Daha sonra yine Valiliğimizce oluşturulan birimler çerçevesinde yem ihtiyacı da karşılandı. Bizim böyle güzel insanlarımız olduğu sürece hem millet hem devlet olarak sırtımız yere gelmez. Allah teyzemiz gibi insanların sayısını artırır inşallah."

'KUZULARI GÖRÜNCE ŞOKA GİRDİM'

Emine Kılıçarslan'ın evine gıda paketini götüren ekiptekilerden AFAD gönüllüsü Kıymet Yıldız da kendilerine gelen bilgi doğrultusunda Emine Kılıçarslan'ın evine gıda paketi götürdüklerini söyledi. Yıldız, "Koliyi aldık, geldik, teyze kapıyı açtı. Teyzemiz koliyi görünce şaşırdı. 'Gıda yardımı istemedim. Kuzularım aç' dedi. Koli elimde kaldı. Sonra kuzular deyince sandım ki torunları var herhalde. Yukarı çıktık ben torun bekliyorum, kuzuları görünce şoka girdim. Teyze 'Ben kuzular için 3 kilo yem istedim, beni anlayamamışlar koli gelmiş, daha çok ihtiyacı olan insanlar var ben bunu istemiyorum, günah olur' dedi. İkna ederek bıraktık. Biz evden çıkarken bile arkamızdan 'Günah olur başkasına götürün' diye bağırıyordu. Anadolu insanın güzelliği bu. Daha sonra AFAD gönüllüsü arkadaşımız eve kuzu yemi getirip bıraktı."


Kılıçarslan, Torun, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 09:50 Kaynak: DHA

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