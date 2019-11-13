Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da "Kadın Sağlığı Eğitimi" Projesi
Son Dakika Sağlık Afyonkarahisar'da 'Kadın Sağlığı Eğitimi' Projesi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da "Kadın Sağlığı Eğitimi" Projesi

6 saat önce

Afyonkarahisar'da Vali Mustafa Tutulmaz'ın eşi Fatma Tutulmaz'ın himayelerinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Kadın Sağlığı Eğitimi" Projesi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da Vali Mustafa Tutulmaz'ın eşi Fatma Tutulmaz'ın himayelerinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Kadın Sağlığı Eğitimi" Projesi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Afyon lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen tanıtım ve bilgilendirme toplantısının açılışında konuşan Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ın eşi Fatma Tutulmaz, projenin sağlık okuryazarlığının arttıracak bir proje olduğunu söyledi.

"Kadınlar dik durursa, aileler ayakta kalır" diyen Tutulmaz, şunları kaydetti:

"Biz sağlıklı olursak, toplumların tarihteki yolculukları devam eder. Dünyada da önemi gittikçe artan sağlık okuryazarlığı oranının ülkemizde de arttırarak, kadınların yaşam kalitelerini yükseltmek, sağlıklarını korumayı amaçlıyoruz. Bu doğrultu da ilimizde 3 yılı kapayacak "kadın Sağlığı Eğitimi Projesi" hayata geçirildi. Proje kapsamında anne ve eş olacak genç kızlarımıza sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin önemi, obeziteden kurtulma ve diyabet, normal doğum, anne sütü ile emzirmenin önemi, kanser türleri, kendi kendini muayene etme gibi konularda eğitimler verilecek."

Sağlık İl Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Dr. Deniz Fırat ise projenin 15-69 yaş arası kadınların hedeflendiğini ifade ederek, tüm ilçeleri kapsayan bir proje olduğunu ifade etti.

Toplantıda, Sağlık İl Müdürlüğü uzmanları tarafından katılanlara kadınların karşılaştığı sağlık sorunları ve kanser türleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Afyonkarahisar'da Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi

İl Sağlık Müdürlüğü, Mustafa Tutulmaz, Afyon, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:57 Kaynak: AA
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