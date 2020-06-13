Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mustafa Bozkurt (57) idaresindeki 03 ABE 455 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Konya kara yolunun 14. kilometresindeki Sülümenli kavşağında, Kadir Engin (68) yönetimindeki plakasız motosiklet ile çarpıştı.

Afyonkarahisar'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

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