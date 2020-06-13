Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

Afyonkarahisar'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mustafa Bozkurt (57) idaresindeki 03 ABE 455 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Konya kara yolunun 14. kilometresindeki Sülümenli kavşağında, Kadir Engin (68) yönetimindeki plakasız motosiklet ile çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Engin, olay yerinde yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İncelemenin ardından motosiklet sürücüsünün cenazesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.