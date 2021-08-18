Motosiklet sürücüsü Pala, kaldırıldığı Sandıklı Devlet Hastanesi 'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Abbas Coşkuner (58) idaresindeki 15 AAC 987 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar- Antalya kara yolu Kusura köyü mevkisinde Mümin Pala'nın (58) kullandığı 03 LZ 513 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan Serhat Pala (13) yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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