Afyonkarahisar'da polis kan bağışı kampanyasına destek verdi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da polis kan bağışı kampanyasına destek verdi

08.10.2020 13:41
Afyonkarahisar'da polis kan bağışı kampanyasına destek verdi, System.String[]

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ve emniyet personeli, ekim ayında başlatılan "Kan Ver Afyon" kampanyasına destek verdi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ve emniyet personeli, ekim ayında başlatılan "Kan Ver Afyon" kampanyasına destek verdi.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Temiz, müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile emniyet personeli, kurum arka bahçesine gelen Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi'ne ait otobüsün önünde kan bağışı kampanyası için bir araya geldi.

Temiz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, pandemi dolayısıyla azalan kan stoklarının arttırılması için Türkiye Afyonkarahisarlılar Platformu tarafından düzenlenen ve valilik, belediye başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü ile Afyon Eğitim Vakfı'nın eş güdümünde gerçekleştirilen kampanyaya destek olmak istediklerini söyledi.

Temiz, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü personelinin gönüllü olarak kampanyaya destek verdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Pandemi dolayısıyla zor bir süreçten geçiyoruz. Sağlık çalışanlarımızın üstün gayretlerinin değer bulması için Emniyet Müdürlüğümüze bağlı tüm ekiplerimiz 24 saat aralıksız denetim ve filyasyon çalışması yapıyor. Pandemiden kaynaklı Kızılayın kan bankasında azalma oldu. Bununla ilgili başlatılan "kan ver Afyon" kampanyasına destek vermek için buradayız. Personelimize zorunluluk getirilmemesine rağmen çok geniş katılımlı bir destek oluyor. Biz vatandaşlarımıza da bu kampanyaya destek vermeleri için çağrıda bulunuyoruz. Lütfen kan verin. Sağlığınız ve kan stoklarının artması için kan veriniz."

Konuşmanın ardından gerekli evrakları dolduran Temiz, kan bağışı otobüsünün içine girerek kan verdi. Emniyet Müdürü Temiz ve çok sayıda polis ile kurum çalışanı da kan bağışında bulundu.

Kan Bağışı, Ali Temiz, Polis, Afyon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da polis kan bağışı kampanyasına destek verdi - Son Dakika

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