Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 58 kişiye ceza yazıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 58 kişiye ceza yazıldı

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 58 kişiye ceza kesildi.

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 58 kişiye ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu kent merkezi ile Emirdağ, Bolvadin ve Sandıklı ilçelerinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında cezai işlem uygulandı. Kentte tedbirlere uymayan 58 kişiye idari para cezası yazıldı.

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