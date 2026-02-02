Afyonkarahisar\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Yüreğil köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.B., idaresindeki 06 JRA 41 plakalı kamyonet henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü A.P.'nin kullandığı 55 AJH 84 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan her iki araçta şarampole girerek durabildi. Kazada sürücülerden A.P., ile Ö.Ç.P (14) ve M.E.P. (12) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR