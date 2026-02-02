Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
02.02.2026 13:29
Emirdağ'da kamyonet ile otomobil çarpıştı, iki çocuk da dahil 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Yüreğil köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.B., idaresindeki 06 JRA 41 plakalı kamyonet henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü A.P.'nin kullandığı 55 AJH 84 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan her iki araçta şarampole girerek durabildi. Kazada sürücülerden A.P., ile Ö.Ç.P (14) ve M.E.P. (12) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Otomobil, Güvenlik, 3. Sayfa, Emirdağ, Trafik, Çocuk, Son Dakika

